Perin: «Juventus? Spogliatoio di campioni, ho imparato tanto»

Mattia Perin non è affatto pentito della sua esperienza alla Juventus, anzi. Ecco le parole del portiere in prestito al Genoa sui bianconeri

Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram insieme a Stefano Sorrentino, Mattia Perin ha parlato dei suoi trascorsi alla Juventus.

«Quando sono andato sapevo che sarebbe stato difficile. Tek è un portiere di livello incredibile, era già lì da un anno. Sapere di essere stato lì non ha prezzo per la mia carriera. Ho imparato tanto dentro e fuori dal campo. Poi ho avuto uno dei più grandi preparatori di sempre, Claudio Filippi. Condividere lo spogliatoio con quei campioni può solo farti imparare. Non vedevo l’ora di mettere in pratica quello che ho imparato alla Juventus. Lo rifarei? Sì, perchè non so se da un’altra parte avrei imparato quello che ho appreso lì».