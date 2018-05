Perin, Preziosi è certo: «Ha già scelto dove andare»

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato di Mattia Perin, portiere rossoblù che piace a Juventus e Napoli

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato del futuro di Mattia Perin – conteso tra Juve e Napoli – ai microfoni di Sky Sport: «I bianconeri? Non mi hanno chiamato, ma credo stiano aspettando l’addio di Buffon per contattarci. Se ci faranno l’offerta giusta, allora ci siederemo a parlare. La volontà del portiere è quella di trasferirsi e credo sia anche giusto: sono dieci anni che gioca al Genoa, ce lo siamo goduti per molto tempo. Se dovesse lasciarci, potrà farlo a testa alta con tanto affetto da parte dei tifosi e del sottoscritto».

Il patron rossoblù ha continuato: «Se si scatenerà un’asta? Al momento è nostro e ce lo godiamo, ma non ho mai fatto aste. Credo che Perin sia un giocatore di valore e chiunque lo voglia, può dare un segnale: sia Napoli che Juventus, ma non ci sono aste. Poi credo che il calciatore abbia già deciso dove vuole andare. Le cifre comunque non le decide né il giocatore, né la squadra che compra, bensì quella che vende. Noi abbiamo la nostra valutazione, se faranno un’offerta congrua bene, altrimenti il portiere resta con noi».