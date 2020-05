Perin: «Ronaldo venne in camera mia prima di Juventus Atletico»

Ospite della diretta Instagram dello Youtuber Damiano “Er Faina”, Mattia Perin ha raccontato alcuni dei suoi ricordi con la maglia della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

JUVENTUS – «Potevo andare a giocare titolare, ma non mi sono mai pentito di giocare alla Juventus. Arrivo sempre un’ora e mezza prima al campo, c’era già metà squadra. Ho iniziato ad arrivare anche due ore o più al centro sportivo per lavorare. I successi che stanno avendo non arrivano così, c’è un lavoro enorme dietro a tutto».

CR7 – «Un mostro. Quando ci si allena è il migliore, ma quando c’è da scherzare è quello che fa più casino. Un aneddoto? Prima di Juventus-Atletico, il ritorno, passa in camera mia perché aveva finito il dentifricio. C’era tensione alla vigilia della gara. Mi ha detto che dovevamo rilassarci tutti, era tranquillo. 3-0 e tripletta il giorno dopo…».