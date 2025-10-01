Juventus, sorpresa in porta: Perin favorito su Di Gregorio a poche ora dalla sfida col Villarreal

Clamoroso cambio di rotta per Tudor: il tecnico della Juventus valuta Perin titolare in Champions League, con Di Gregorio…

A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Villarreal, arriva una notizia che ribalta le certezze della vigilia. Igor Tudor, allenatore della Juventus ed ex difensore croato noto per il suo pragmatismo tattico, starebbe valutando una scelta sorprendente tra i pali: Mattia Perin potrebbe partire titolare al posto di Michele Di Gregorio.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese, il portiere classe 1992, ex Genoa e da anni secondo affidabile in bianconero, avrebbe scalato le gerarchie fino a diventare il principale candidato per difendere la porta juventina nella delicata sfida europea.

Perin titolare: la decisione di Tudor

Fino a ieri, la presenza di Michele Di Gregorio, estremo difensore arrivato dal Monza e considerato uno dei migliori prospetti italiani nel ruolo, sembrava una certezza assoluta. Lo stesso Tudor, solo pochi giorni fa, lo aveva definito il titolare indiscusso per l’intera stagione. Tuttavia, le ultime riflessioni dello staff tecnico avrebbero portato a un cambio di rotta.

La scelta di puntare su Perin non sarebbe legata a una bocciatura di Di Gregorio, ma a una logica di turnover strategico. L’allenatore croato, infatti, vorrebbe preservare il suo numero uno in vista del big match di campionato contro il Milan, in programma domenica sera. Una partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa scudetto e per la quale Tudor desidera avere Di Gregorio al massimo della condizione fisica e mentale.

Fiducia in Perin e gestione della rosa

Mattia Perin, 31 anni, è considerato un portiere di grande esperienza e affidabilità, capace di garantire sicurezza alla retroguardia bianconera. La sua presenza tra i titolari rappresenterebbe non solo un segnale di fiducia da parte dell’allenatore, ma anche la dimostrazione della volontà di Tudor di mantenere alta la competitività interna, evitando cali di concentrazione tra i giocatori.

In definitiva, la scelta di affidarsi a Perin per la sfida di Champions League contro il Villarreal appare come una mossa coraggiosa e ponderata. Salvo ulteriori sorprese, questa sera sarà lui a difendere la porta della Juventus, con Di Gregorio pronto a riprendersi il suo posto domenica contro il Milan.