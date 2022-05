Perisic, incontro con l'Inter in questi istanti. E la Juve attende...

Ore calde per il futuro di Ivan Perisic. Incontro in corso con l’Inter per il croato, con la Juve sullo sfondo che attende novità

Sono ore caldissime per il futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato è a un bivio: proseguire la sua carriera con l’Inter rinnovando il contratto in scadenza o provare una nuova avventura, magari in Serie A?

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe in corso in questi minuti l’incontro tra la dirigenza dell’Inter e chi cura gli interessi di Perisic. Sullo sfondo la Juventus, che attende gli sviluppi.