Perisic Inter, nessun rilancio: fissato l’ultimatum per il croato

Perisic Inter, Marotta non rilancia e fissa l’ultimatum. Le ultime notizie attorno al futuro dell’esterno croato

Non ci saranno ulteriori rilanci da parte dell’Inter per Perisic. Sta al croato far capire se vuole restare a Milano. A fare il punto sul rinnovo dell’esterno è Sky Sport.

Perisic offerte in Inghilterra e una anche in Spagna. Per il rinnovo balla 1 milione e il giocatore dovrà decidere se accettare o meno la proposta. La risposta è attesa venerdì o al massimo nel fine settimana. E la Juve resta in attesa.