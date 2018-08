Le parole di Diego Perotti sulla Roma, la mancata convocazione al Mondiale e l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A

Perotti, attaccante esterno della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN. Queste le sue parole: «Ho sempre detto che se dovessi terminare l’avventura con i giallorossi senza vincere alcun trofeo, sarebbe davvero una delusione enorme, ancora più grande di quella di non essere stato convocato per i Mondiali. La nostra è una squadra forte, che vuole vincere. Sarebbe bellissimo vincere un trofeo con questa maglia. Ho provato una grande delusione per l’Argentina, ma ora ricomincia la stagione e voglio fare bene per provare ad essere convocato per la Coppa America del prossimo anno». Diegoattaccante esterno dellaha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN. Queste le sue parole: «Ho sempre detto che se dovessi terminare l’avventura con i giallorossi senza vincere alcun trofeo, sarebbe davvero una delusione enorme, ancora più grande di quella di non essere stato convocato per i Mondiali. La nostra è una squadra forte, che vuole vincere. Sarebbe bellissimo vincere un trofeo con questa maglia. Ho provato una grande delusione per l’Argentina, ma ora ricomincia la stagione e voglio fare bene per provare ad essere convocato per la Coppa America del prossimo anno».

L’ex Genoa ha continuato: «L’arrivo di Ronaldo? E’ una cosa buona. Ultimamente il calcio italiano aveva perso un po’ di appeal. Noi che ci siamo dentro sappiamo benissimo che il livello è alto, la Juve ha raggiunto la finale di Champions per ben 2 volte in tre anni, noi invece siamo arrivati in semifinale lo scorso anno. Il livello italiano non è così basso come viene detto, e Cristiano lo farà crescere ancora. Il Mondiale dell’Argentina? E’ mancata organizzazione. C’era tanta confusione e i calciatori ne hanno sofferto. E’ stato fatto tutto di fretta, ma per vincere la Coppa del Mondo bisogna organizzarsi al meglio. In panchina può arrivare anche Guardiola, ma finché la federazione sarà così disorganizzata le cose non potranno migliorare».