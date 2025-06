Pescara, tutti pazzi per Dagasso: il centrocampista piace in Serie A, due squadre su di lui

Pescara, Matteo Dagasso è stato protagonista di una ottima stagione e ora potrebbe partire: piace a due squadre di Serie A

Il nome di Matteo Dagasso continua a suscitare grande interesse sul mercato. Il giovane centrocampista classe 2003 del Pescara è seguito con attenzione da diversi club di Serie A, in particolare Cagliari e Lecce, che hanno già espresso un interesse concreto nei suoi confronti. La crescita del talento biancazzurro non è passata inosservata dopo un’ottima stagione in Serie C, dove si è distinto per visione di gioco e maturità. Nonostante queste attenzioni, però, il futuro immediato di Dagasso potrebbe non prevedere un salto diretto nella massima serie. Il Corriere dello Sport riporta infatti che una cessione con permanenza in prestito al Pescara è una delle ipotesi più credibili: una formula che permetterebbe al ragazzo di proseguire il proprio percorso di crescita con continuità, restando protagonista in cadetteria.

Molto dipenderà anche dalla situazione tecnica del club abruzzese, e in particolare dal futuro di Silvio Baldini. L’allenatore, figura centrale nel progetto di valorizzazione dei giovani talenti del Pescara, potrebbe influire direttamente sulle scelte di mercato: la sua permanenza darebbe maggior forza all’idea di trattenere Dagasso, almeno per un altro anno. Viceversa, un eventuale cambio in panchina potrebbe rimescolare le carte e spingere il giocatore verso nuove destinazioni. In ogni caso, per Dagasso si profila un’estate intensa di riflessioni e valutazioni. Il Pescara punta a costruire attorno a lui una squadra ambiziosa per la prossima stagione, ma tutto ruoterà intorno agli equilibri tra esigenze tecniche, prospettive di crescita e dinamiche di mercato. Intanto, Cagliari e Lecce restano alla finestra, pronti a cogliere l’occasione se dovesse aprirsi uno spiraglio.