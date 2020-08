Pescara, Pessina smentisce l’acquisto: «Mai considerato l’investimento»

L’imprenditore Stefano Pessina era stato accostato al Pescara come ipotetico acquirente

Stefano Pessina, imprenditore pescarese a capo della Walgreens Boots Alliance, società farmaceutica fra le più note al mondo, negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al Pescara. Ma, tramite un comunicato, è arrivata la smentita.

«Stefano Pessina smentisce categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche e alcune trasmissioni televisive nelle ultime ore circa un suo presunto interessamento per l’acquisizione di quote di proprietà del Pescara Calcio. L’informazione diffusa è completamente falsa, in quanto l’Ingegner Pessina non ha mai considerato un simile investimento né intende valutarlo in futuro».