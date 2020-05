Pessina Atalanta, rientro o cessione: un altro affare per la Dea. Il giocatore può rimanere a Bergamo o diventare l’ennesima plusvalenza

Una stagione super con l’Hellas Verona, non ci sono dubbi. Proprio per questo Pessina può essere l’ennesimo affare per l’Atalanta, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Super col Verona – si legge – i nerazzurri possono anche trattenerlo o decidere di cederlo al miglior offerente. Potrebbe essere l’ennesima plusvalenza, oppure Gasperini potrebbe sfruttarlo visto che il modulo di Juric è simile al suo 3-4-1-2.