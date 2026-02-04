Petardo Audero: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo nei confronti dell’Inter! Ecco quale provvedimento è stato adottato

Petardo Audero: il Giudice Sportivo ha adottato questo provvedimento nei confronti dell’Inter dopo quanto successo nel match contro la Cremonese

Il post-partita della sfida tra Cremonese e Inter lascia strascichi pesanti, non sul campo, ma nelle aule della giustizia sportiva e amministrativa. A seguito dei gravi episodi verificatisi allo Stadio “Giovanni Zini”, il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso questo verdetto nei confronti della società nerazzurra. La decisione arriva in risposta al lancio di un petardo dal settore ospiti che ha colpito, stordendolo, Emil Audero. Il portiere della Cremonese è stato vittima di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.

La decisione del Giudice Sportivo: multa e diffida

Il comunicato ufficiale parla chiaro: all’Inter è stata inflitta un’ammenda di 50.000 euro. Ma a preoccupare maggiormente l’ambiente nerazzurro è la diffida specifica comminata al club. Questo significa che lo stadio San Siro (o nello specifico la Curva Nord) entra in “regime di libertà vigilata”: al prossimo episodio di intemperanza o violenza da parte dei sostenitori, scatterà automaticamente la squalifica del campo o la chiusura del settore.

La stretta del Viminale: trasferte vietate

La sanzione sportiva si somma al provvedimento di ordine pubblico già emanato dal Ministero dell’Interno. Il Viminale, analizzando i rischi e la gravità dei fatti di Cremona, ha deciso di usare il pugno di ferro: è stato decretato il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo. Una misura drastica che priverà la squadra del supporto del proprio pubblico lontano da Milano in una fase cruciale della stagione. Fino alla data indicata, i settori ospiti degli stadi in cui giocherà l’Inter rimarranno chiusi ai residenti in Lombardia e ai possessori di tessere del tifoso nerazzurre.