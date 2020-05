Petkovic: «Italia? Mancini mi piace. È un vincente»

Petkovic, commissario tecnico della nazionale svizzera, ha parlato dell’attuale situazione del calcio e dell’Italia di Mancini

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato dell’eventuale ripresa del calcio: «Basta dire di no per egoismo. Spero avvenga, in sicurezza. E non solo perché è un’industria: il calcio è speranza, sarebbe un segnale. Ci sono troppe persone che ora pensano alle proprie ragioni, invece bisognerebbe pensare al bene comune».

«Italia a Euro 2020? Ha una squadra giovane, avrà più esperienza. Anche se molto dipenderà dallo stato di forma. Però la mentalità di Mancini mi piace: è vincente e proattiva», ha concluso Petkovic.