Piatek-Juve: nuovo nome per l’attacco bianconero? Le ultime

Piatek Juve: nuovo nome per l’attacco bianconero? Ecco le ultime notizie legate ai movimenti dei bianconeri

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul calciomercato Juve, svelando le possibili mosse di Paratici per l’attacco. Oltre a William José della Real Sociedad, sarebbe emerso un nuovo nome.

Trattasi di Krzysztof Piatek, attaccante in forza all’Hertha Berlino ma con un passato in Italia al Genoa e al Milan. Per ora si tratta solamente di voci, anche se al polacco piacerebbe sicuramente diventare il colpo last minute della Juve.