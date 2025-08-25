Piccoli-Fiorentina, tempo di visite mediche per quello che sarà il nuovo centravanti viola - Calcio News 24

Piccoli-Fiorentina, visite mediche in corso: il bomber classe 2001 è pronto a firmare fino al 2030

Il calciomercato si accende in casa viola con un’operazione che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro. La trattativa Piccoli-Fiorentina è giunta ormai alla fase finale: Roberto Piccoli, attaccante classe 2001, è a Firenze per sostenere le visite mediche che precedono la firma sul contratto. L’accordo era nell’aria da giorni, ma adesso arrivano le prime conferme ufficiali, accompagnate dalle immagini del calciatore nel capoluogo toscano.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, l’operazione Piccoli-Fiorentina prevede un trasferimento a titolo definitivo. Il club viola verserà circa 25 milioni di euro più bonus nelle casse del Cagliari, rendendo questo affare uno dei più onerosi nella recente storia della società gigliata. Un investimento importante, che testimonia la fiducia riposta dalla Fiorentina nel potenziale dell’attaccante bergamasco.

Il contratto che Roberto Piccoli firmerà con la Fiorentina avrà una durata fino al 30 giugno 2030. Un segnale chiaro da parte del club: si punta a costruire un progetto a lungo termine, con giovani di talento e prospettiva. La strategia viola, infatti, mira a rinnovare l’organico con elementi in grado di garantire qualità e continuità, e il profilo di Piccoli si inserisce perfettamente in questa logica.

Nato nel 2001 e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Piccoli ha militato in diverse squadre di Serie A e B, accumulando esperienza e mostrando lampi del suo potenziale offensivo. La scorsa stagione al Cagliari è stata positiva, e ora arriva per lui la grande occasione di imporsi in una piazza ambiziosa come quella fiorentina.

L’operazione Piccoli-Fiorentina rappresenta una scommessa sul presente ma soprattutto sul futuro. La società toscana, alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol e affidabilità, ha deciso di puntare con forza su di lui. Adesso, con le visite mediche in corso e la firma imminente, manca solo l’annuncio ufficiale per rendere l’attaccante bergamasco un nuovo giocatore della Fiorentina.

Con questo colpo, il mercato estivo dei viola acquista una nuova dimensione. La Piccoli-Fiorentina potrebbe essere una delle operazioni più interessanti della stagione, e il popolo gigliato attende con entusiasmo il suo nuovo numero nove.