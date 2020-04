Pieri: «Ripresa senza VAR? Se i giocatori rischiano, allora anche gli arbitri»

L’ex arbitro Tiziano Pieri ha parlato della possibilità di una ripresa della Serie A senza VAR: ecco il suo parere sulla questione

Tiziano Pieri ha parlato della possibilità di una ripresa della Serie A senza VAR, rispondendo alle parole di Nicchi. Ecco le sue parole all’ANSA.

PIERI – «Se il calcio riprende bisognerà studiare un prodotto com’era prima, se i giocatori rischiano non capisco perché i Var non possano rischiare. Ritengo che si debba ricominciare quando tutto è in sicurezza: la salute viene prima di tutto e in questo momento credo che possiamo stare anche senza calcio. Var e calciatori sono sullo stesso piano, se si riprende ci saranno metodologie per mettere al sicuro tutti».