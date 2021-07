Gollini: «All’Atalanta anni fantastici. Il Tottenham una grande chance»

Pierluigi Gollini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Tottenham, non dimenticando il passato

Pierluigi Gollini è ufficialmente un giocatore del Tottenham. L’ex portiere dell’Atalanta ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club londinese:

«E’ una sensazione incredibile. Sono molto felice per questa opportunità, per me è una chance da non sprecare. Sono davvero fortunato e orgoglioso di essere qui e sono solo felice di far parte di questo club e di unirmi a questa squadra di grandi giocatori. Il centro sportivo? E’ incredibile ed è difficile persino descriverlo con le parole. Lo sapevo perché me l’hanno detto i miei compagni di squadra italiani, che si sono allenati all’Hotspur Way prima della finale degli Europei. Mi hanno detto ‘Pier, vai e basta, non pensarci nemmeno, è fantastico, vai e basta’. Ho detto loro di non inviarmi nessuna foto perché volevo essere sorpreso.».

Gollini però non dimentica il passato: «All’Atalanta sono stati cinque anni fantastici per me, quello che abbiamo fatto è stato fantastico per il club e per i tifosi. All’inizio lottavamo per non retrocedere e siamo andati in Europa League, poi per due anni di Champions League e quest’anno ci siamo qualificati di nuovo. Quindi sono davvero felice per quello che abbiamo fatto e per quello che abbiamo ottenuto con quel club. E’ anche grazie a quello che ho fatto lì, che io oggi sono al Tottenham. Quindi posso solo dire grazie alla città di Bergamo e all’Atalanta».