 Pioli Fiorentina, compleanno amaro: i numeri inchiodano i viola, dubbi sul futuro del tecnico ex Milan. Gli aggiornamenti
1 minuto ago

Pioli Fiorentina, 60 anni senza sorrisi: la viola non decolla, riflessioni aperte sul domani. Tutti gli aggiornamenti

Sette punti in meno rispetto allo stesso periodo della gestione Palladino: la difesa continua a subire, l’attacco non segna e fatica persino a costruire gioco. Troppi i singoli che deludono.

Il destino non sorride a Stefano Pioli. Nel giorno del suo sessantesimo compleanno e delle 500 panchine in carriera, il tecnico parmigiano non può festeggiare: la sconfitta da ex contro il Milan ha fatto precipitare la Fiorentina all’ultimo posto, ferma a 3 punti insieme a Genoa e Pisa. Le rassicurazioni del direttore sportivo Daniele Pradé non cancellano i dubbi crescenti sulla sua posizione e, soprattutto, sulle tante cose che non funzionano.

Dall’inizio del campionato i viola non hanno ancora vinto: 3 pareggi e 4 sconfitte rappresentano un bottino troppo povero per chi, in estate, aveva addirittura sfidato Allegri nella corsa Champions. Ora la priorità è invertire la rotta, a partire dalla trasferta di Conference League contro il Rapid Vienna, per poi affrontare una serie di gare decisive: Bologna al “Franchi”, Inter a San Siro, quindi Lecce, Mainz e Genoa. Servono punti, ma anche una scossa mentale e un’identità di gioco che finora non si è vista.

La difesa a tre non convince: Pongracic continua a faticare, Comuzzo è sparito dai radar nonostante il rifiuto ai 35 milioni dell’Al-Hilal, e i numeri parlano chiaro – 10 gol subiti, peggio solo il Torino. In avanti, invece, l’attacco resta sterile e privo di idee. Una squadra senza certezze, che deve ritrovarsi in fretta per non sprofondare in un vortice pericoloso.

