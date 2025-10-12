Fiorentina, Pioli al lavoro per la sfida contro il Milan! Fagioli cerca riscatto con Allegri: le ultime novità

Verso Fiorentina Milan: Pioli intensifica la preparazione, Fagioli pronto a rilanciarsi con Allegri. Le ultimissime

Il calcio italiano vive giornate intense in vista dei prossimi impegni di campionato. Da una parte Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e dare equilibrio tattico alla squadra, lavora senza sosta per preparare i rossoneri alle prossime sfide decisive. Dall’altra, Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina classe 2001, cerca il riscatto.

Pioli al lavoro

La Fiorentina si trova in una fase delicata della stagione. Pioli, reduce da stagioni importanti culminate con lo scudetto rossonero del 2022, sta cercando di ritrovare continuità nei risultati con la viola L’obiettivo è mantenere la squadra competitiva sia in Serie A e in Europa, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti.

Il tecnico emiliano lavora su intensità e compattezza difensiva, consapevole che la solidità del reparto arretrato sarà determinante per affrontare al meglio le prossime sfide.

Fagioli e la fiducia di Pioli

Sul fronte viola, l’attenzione è rivolta a Nicolò Fagioli. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio bianconero, ha vissuto momenti difficili ma ora punta a rilanciarsi. Pioli, allenatore pragmatico e abile nel gestire le pressioni, sembra intenzionato a concedergli nuove opportunità. La sua visione di gioco e la capacità di inserirsi tra le linee potrebbero rivelarsi armi preziose.

Il ritorno in campo di Fagioli rappresenta non solo una chance personale, ma anche un segnale importante per la squadra, che ha bisogno di nuove energie e idee a centrocampo.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

