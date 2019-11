Pioli: «Dobbiamo migliorare, lo spirito è quello giusto» – VIDEO

Pioli, il tecnico del Milan in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta subita per mano della Juventus

Un buon Milan non basta a battere la Juventus. La squadra di Pioli non ha subito i bianconeri ma poi nel finale ha dovuto arrendersi al gol di Dybala. Mister Pioli ne ha parlato in conferenza stampa.

«Stiamo subendo tanti gol nell’ultimo quarto d’ora vuol dire che non dobbiamo allungarci troppo. Sono stati gli episodi a decidere il match, nell’azione prima Bonaventura ha avuto una palla che se sfruttata bene poteva diventare un’azione da gol. La crescita c’è, abbiamo giocato alla pari quindi vuol dire che c’è lo spirito giusto ma anche oggi è mancato quel pelino che non ci permette di portare a casa i risultati che vogliamo. Finché non miglioreremo la nostra classifica bisogna star lì con la testa, con il cuore con le gambe. Il Milan non deve stare lì, dobbiamo venire fuori da questa situazione».