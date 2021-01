Stefano Pioli difende il suo Milan dopo la sconfitta con l’Atalanta ma allo stesso tempo sa bene cosa è andato storto

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha evidenziato i motivi che hanno portato alla sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta.

«E’ stata una partita persa perché l’avversario ha giocato meglio di noi. Abbiamo fatto bene per un’ora poi abbiamo perso le distanza ma non c’è stato un calco fisico. Quando affronti squadre forti e tu non riesci a mantenere il tuo livello rischi di perdere».