Piqué: «Nei prossimi giorni altri senatori si taglieranno lo stipendio. Su Messi...»

Gerard Piqué ha parlato a Barça Tv dopo il successo dei blaugrana contro la Real Sociedad. Le parole del difensore.

«Sono convinto che nei prossimi giorni o settimane anche gli altri capitani troveranno un accordo con la società per abbassare lo stipendio. Siamo tutti di casa e siamo entrati nel club da bambini e ora dobbiamo restituire tutto ciò che ci ha dato. Per me è molto importante, sono cresciuto qui, sono venuto qui da bambino e ho passato la maggior parte della mia vita a Barcellona. Per ‘timing’ sono stato il primo a tagliarmi lo stipendio e permettere l’iscrizione di Memphis ed Eric Garcia, ma ne ho discusso con gli altri tre capitani e ci siamo messi in fila per trovare un accordo con la società, siamo tutti allineati. Prima dell’inizio del campionato era necessario ufficializzarne uno per l’iscrizione, ma sono affari di tutti, tutti hanno voluto dare il proprio contributo e hanno voluto aiutare il club».

MESSI – «La figura di Leo è la più importante nella storia di questo club. Il fatto che Leo non sia presente significherà che non avremo il talento di una volta, ma sono sicuro che lotteremo per tutti i titoli fino alla fine e quest’anno ci divertiremo».