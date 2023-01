Piqué risponde a Shakira: alla Kings League arriva in Twingo – 📹

Shakira gliele canta e Piqué risponde all’ex moglie presentandosi alla Kings League non con un Ferrari, ma una Twingo

Continuano a volare gli stracci tra Gerald Piqué e la ex moglie Shakira. Nella sua ultima canzone, la popstar colombiana aveva accusato l’ex marito di aver «scambiato una Ferrari con una Twingo».

La risposta dell’ex difensore del Barcellona non si è fatta attendere ed ecco come si è presentato alla partita della sua Kings League. No, non con un Ferrari.