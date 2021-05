Pirlo: «Mi vedo al 100% sulla panchina della Juve ma non sono io che decido»

Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna: le sue parole

OBIETTIVI E FUTURO – «Per me era importante continuare il lavoro iniziato questa estate. Abbiamo vinto la Coppa Italia e portato la squadra in Champions, era importantissimo. Le parole le lasciamo a chi dovrà decidere in futuro, io mi sono sempre impegnato al massimo per portare la squadra all’obiettivo».

DYBALA – «Normale che un giocatore come lui cambi il livello di ogni squadra. Purtroppo non lo abbiamo mai avuto a disposizione. ha avuto un infortunio, un’infezione, un problema al ginocchio. Quando è rientrato non era al 100%. Ma le sue qualità le conosciamo tutti. Normale che sia mancato, vediamo cosa ci riserverà il futuro».

JUVE DEL FUTURO – «Mi immagino una Juve più forte, consapevole delle sue capacità. Non lo sanno neanche quanto sono forti. Rabiot ha fatto un finale di stagione incredibile. Si è tolto di dosso la pressione. Ha dimostrato di essere un centrocampista unico a livello mondiale. Ha qualità fisiche e tecniche di un campione. Poi ho conosciuto meglio gli altri e sono riuscito a metterli nelle migliori condizioni».