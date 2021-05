Pirlo: «Per mezzora respiriamo, poi ci buttiamo nelle prossime partite»

Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Sassuolo. Le sue parole

JUVE ANCORA VIVA – «Per mezzora respiriamo, poi ci buttiamo nelle prossime partite. Non era facile riprendersi dal Milan. Non è facile giocare col Sassuolo, abbiamo fatto una partita d’attesa con due linee strette per ripartire velocemente con gli esterni. Siamo stati bravi».

BUFFON E RONALDO – «I campioni nel calcio fanno la differenza. Noi ne abbiamo tanti e stasera hanno data un’impronta. Ma bisogna fare i complimenti a tutti per la partita di sacrificio. Siamo ancora vivi, mancano due partite e lotteremo fino alla fine».

CHIESA A DESTRA E KULU A SINISTRA – «Niente piede invertito? Bisognava fare una partita di ripartenza, in cui andare dritti per dritti con Chiesa e Kulusevski. Rubata palla dovevamo attaccare velocemente in profondità. Loro portavano tanti giocatori sopra la linea della palla e facevano fatica nelle preventive. Li abbiamo messi in difficoltà».