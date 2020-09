Pirlo: «La Juventus che mi aspettavo» – VIDEO

Andrea Pirlo ha commentato la prestazione della Juventus in casa contro la Sampdoria: le parole del tecnico bianconero – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato la prestazione offerta dai bianconeri all’esordio in Serie A contro la Sampdoria.

«Ci vorrà del tempo. Non voglio fare un copia e incolla, ma prenderò spunto dalle squadre che hanno impressionato me e il calcio mondiale. Non abbiamo avuto molto tempo per la sosta delle Nazionali, abbiamo fatto solo un’amichevole col Novara ma agià oggi si è visto qualcosa. Ci vorrà del tempo per assimilare, sappiamo che ci mancano dei giocatori. Ma cercheremo di fare del nostro meglio».