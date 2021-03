Pirlo sul rinvio di Inter-Sassuolo: «I nazionali non andranno via, sono stati fortunati»

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa commentando anche il rinvio di Inter-Sassuolo. Ecco le sue parole

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa commentando anche il rinvio di Inter-Sassuolo in seguito alle quattro positività riscontrate fra i giocatori nerazzurri. le sue parole.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

RINVIO INTER-SASSUOLO – «L’abbiamo accettata come tutte le decisioni. Come noi siamo andati a giocare con dei malati, sono state fatte cose diverse perché poi intervenuta l’ASL. Sarà una cosa positiva per l’Inter che recupererà i malati e non manderà giocatori via durante la sosta. Sono stati fortunati».