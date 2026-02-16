Pisa, buone notizie per Hiljemark: Raul Albiol è tornato ad allenarsi in gruppo! I dettagli

Pisa, segnali positivi per Hiljemark: Raul Albiol torna ad allenarsi con il gruppo. Tutti i dettagli e le ultimissime

Recupero fondamentale per il Pisa: Raul Albiol è tornato ad allenarsi con continuità insieme al gruppo e, salvo sorprese, sarà disponibile per la trasferta di Firenze. Il rientro dell’ex difensore di Real Madrid e Napoli rappresenta un innesto di grande peso per il reparto arretrato nerazzurro, che potrà contare sulla sua esperienza in un momento delicato della stagione.

La squadra di Hiljemark si prepara infatti a una sfida ad alta tensione contro la Fiorentina di Vanoli. Un derby toscano che promette intensità e battaglia, con il Pisa chiamato a una prova di carattere per invertire la rotta e ritrovare fiducia. La presenza di Albiol potrebbe rivelarsi decisiva per dare solidità e leadership alla retroguardia.

Per i nerazzurri, quella del Franchi ha il sapore dell’ultima spiaggia: un match che può segnare un punto di svolta o complicare ulteriormente la corsa salvezza. Il ritorno del veterano spagnolo, in questo contesto, è una delle poche buone notizie in vista di un appuntamento che vale molto più dei tre punti.