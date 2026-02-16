Connect with us

Pisa News

Pisa, buone notizie per Hiljemark: Raul Albiol è tornato ad allenarsi in gruppo! I dettagli

1 ora ago

Raul Albiol

Pisa, segnali positivi per Hiljemark: Raul Albiol torna ad allenarsi con il gruppo. Tutti i dettagli e le ultimissime

Recupero fondamentale per il Pisa: Raul Albiol è tornato ad allenarsi con continuità insieme al gruppo e, salvo sorprese, sarà disponibile per la trasferta di Firenze. Il rientro dell’ex difensore di Real Madrid e Napoli rappresenta un innesto di grande peso per il reparto arretrato nerazzurro, che potrà contare sulla sua esperienza in un momento delicato della stagione.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La squadra di Hiljemark si prepara infatti a una sfida ad alta tensione contro la Fiorentina di Vanoli. Un derby toscano che promette intensità e battaglia, con il Pisa chiamato a una prova di carattere per invertire la rotta e ritrovare fiducia. La presenza di Albiol potrebbe rivelarsi decisiva per dare solidità e leadership alla retroguardia.

Per i nerazzurri, quella del Franchi ha il sapore dell’ultima spiaggia: un match che può segnare un punto di svolta o complicare ulteriormente la corsa salvezza. Il ritorno del veterano spagnolo, in questo contesto, è una delle poche buone notizie in vista di un appuntamento che vale molto più dei tre punti.

