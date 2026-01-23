Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo»

Pisa, Alberto Gilardino ha parlato a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: queste le sue dichiarazioni

A DAZN dopo Inter Pisa 6-2, Alberto Gilardino ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Serata amara, molto amara e difficile il risultato perché è un risultato molto ampio per quello che la squadra ha fatto vedere nel primo tempo. L’inerzia della partita è cambiata sul rigore dell’Inter e il colpo di testa di Canestrelli di testa che poteva regalarci il 3 pari. Secondo tempo troppo poco noi e tantissimo l’Inter che è una squadra fortissima. Naturale che quando sei sul 3-2 devi cercare di mantenere l’equilibrio fino alla fine, purtroppo abbiamo fatto tanti errori.

Chi è entrato, a parte Piccinini, non ci ha dato una grande mano rispetto alle altre partite. Dobbiamo archiviare questo risultato pesante e mantenere quel poco di buono in una serata amara. Marin l’ho tolto perché era ammonito. Tramoni? Avevo bisogno di più gamba in mezzo al campo come quella che di Akinsanmiro, è stata una scelta sbagliata mia, è arrivato da una settimana dalla Coppa d’Africa, pensavo potesse dare qualcosa in più».