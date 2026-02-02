Connect with us
Pisa, Hiljemark e Iling-Junior sono atterrati a Bologna: inizia la loro nuova avventura in nerazzurro. Tutti i dettagli

11 minuti ago

Pisa, Hiljemark e Iling-Junior sono atterrati a Bologna, pronti per cominciare la loro nuova avventura in nerazzurro. Novità

La rivoluzione del Pisa ha un luogo e un orario preciso: l’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, nella serata di lunedì. È qui che la dirigenza toscana ha accolto, in un colpo solo, il presente e il futuro immediato della squadra nerazzurra. Dopo ore frenetiche e il sorpasso decisivo nelle preferenze su Marco Giampaolo, è sbarcato in Italia Oscar Hiljemark. Sarà lui il nuovo allenatore dei toscani, chiamato a risollevare le sorti della squadra dopo l’esonero ufficiale di Alberto Gilardino.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Hiljemark: la scommessa giovane per la panchina

Il tecnico svedese classe 1992, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi da centrocampista dinamico con le maglie di Palermo e Genoa, inizia oggi la sua avventura all’ombra della Torre. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e aver avviato una promettente carriera in panchina (dove ha guidato l’Aalborg e l’Elfsborg), Hiljemark rappresenta una scelta coraggiosa e di rottura. La società ha preferito la sua freschezza e le sue idee di calcio moderno ed europeo all’esperienza di altri candidati. Il suo compito sarà immediato: ridare identità a un gruppo apparso scarico e confuso nelle ultime uscite.

Il regalo di benvenuto: ecco Iling-Junior

Ma Hiljemark non è arrivato a mani vuote. A pochi minuti di distanza, Bologna ha accolto anche l’ultimo grande colpo di mercato del Pisa: Samuel Iling-Junior. L’operazione, definita in prestito dall’Aston Villa, riporta in Serie A un giocatore importante. L’esterno inglese classe 2003, cresciuto nel Chelsea ed esploso nella Juventus grazie alla sua velocità devastante e alla capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno, è il rinforzo ideale per il nuovo corso. Iling-Junior, che può agire sia da esterno di centrocampo che da ala offensiva nel tridente, garantisce quella spinta sulle fasce che è mancata terribilmente nella prima parte di stagione. Il Pisa riparte da qui: un allenatore giovane con voglia di emergere e un talento da Premier League pronto a fare la differenza. L’era Hiljemark è ufficialmente iniziata.

