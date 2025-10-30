Pisa Lazio a rischio rinvio? Temporali e allagamenti in città mettono in allerta la sfida! Le ultime notizie in vista della partita di Serie A

Serie A, Pisa Lazio in bilico: maltempo e strade allagate a poche ore dal match della nona giornata di campionato

Un violento temporale si è abbattuto su Pisa nella mattinata di giovedì 30 ottobre, provocando allagamenti diffusi e notevoli disagi in città. Le zone più colpite sono state quelle attorno a piazza dei Miracoli e alla Torre Pendente, dove strade e marciapiedi si sono trasformati in corsi d’acqua, rendendo difficili gli spostamenti per residenti, turisti e commercianti.

Il maltempo ha interessato anche le strutture universitarie, con infiltrazioni significative nei poli delle Piagge e Fibonacci e al dipartimento di Lingue. Aule e corridoi sono stati invasi dall’acqua, causando interruzioni alle attività accademiche e mettendo in difficoltà studenti e personale. Sono stati necessari interventi urgenti per contenere i danni e garantire la sicurezza degli ambienti.

La Protezione civile comunale è intervenuta tempestivamente per monitorare la situazione e fronteggiare le criticità. In diversi punti l’acqua ha raggiunto le caviglie dei pedoni, mentre scantinati e locali a piano strada sono stati sommersi, richiedendo operazioni di svuotamento. Le autorità restano al lavoro per ripristinare la normalità e limitare i disagi alla popolazione.

Al momento Pisa-Lazio, gara che chiuderà la 9ª giornata di Serie A, si giocherà regolarmente. Restate aggiornati con Lazionews24 per tutte le novità.

