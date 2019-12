Pjanic: «Grande delusione, passo indietro rispetto alle ultime partite» – VIDEO

Tutta l’amarezza di Miralem Pjanic dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio: le parole del metronomo della Juventus

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, non nasconde in zona mista la tristezza per la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del bosniaco.

«Ci tenevamo tanto a vincere, c’è delusione. Nel primo tempo le due squadre sono state alla pari. C’è stato un ritmo basso, strano. Nella ripresa ci sono stati spazi dove facevano un’azione loro e un’azione noi, poi sono riusciti a segnare. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni ma in generale non è stata una grande partita da parte nostra. Rispetto alle ultime partite è stato un passo indietro. Ci è mancata brillantezza, non siamo stati veloci nei movimenti e nei passaggi. Quello ha fatto la differenza».