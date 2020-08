Pjanic positivo al Covid-19: «Sto bene e sono asintomatico»

View this post on Instagram

Quiero tranquilizar a todos los que se preocupan por mi, estoy bien y por suerte soy asintomático. Lo que nos ensañan estos días es que no podemos dar nada por sentado. Estamos tranquilos y respetemos las reglas 🙏 Nos vemos pronto 💙❤️ . Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole e facciamo attenzione senza farci prendere dal panico 🙏