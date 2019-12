Pjanic sul tema razzismo: «Faccio di tutto per combatterlo»

Pjanic parla del tema razzismo: «Faccio di tutto per combatterlo, lavoro con l’Unicef per aiutare gli altri, è qualcosa che ho dentro»

Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha parlato durante il Globe Soccer di Dubai sul tema del razzismo, molto attuale nel calcio odierno. Ecco le parole del bosniaco:

«Faccio di tutto per combatterlo, sostengo ogni sforzo dei colleghi e quel che accade negli stadi è inaccettabile. Io vengo dalla Bosnia, un paese che ha sofferto, la mia famiglia è fuggita in Lussemburgo che non smetteremo mai di ringraziare. Ora lavoro con Unicef per aiutare gli altri, è qualcosa che ho dentro».