Pjanic via dal Barcellona? Dalla Turchia sono sicuri! L’Indiscrezione

Pjanic sarebbe ad un passo dal Besiktas: è fatta per il prestito dal Barcellona. L’indiscrezione

Pjanic ha spinto fortemente per il ritorno alla Juventus fino all’ultimo giorno di calciomercato. Il club bianconero ha però deciso di non concludere l’operazione. Adesso, per il centrocampista bosniaco si profila una nuova avventura in Turchia.

Secondo quanto riportato da Fanatik, sarebbe tutto fatto per il prestito di una stagione al Besiktas. Il giocatore potrebbe lasciare Barcellona già nelle prossime ore per raggiungere la Turchia.