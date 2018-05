Pjanic, voci dalla Spagna: piace al Real Madrid

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, avrebbe stupito il Real Madrid: la notizia arriva dalla Spagna

Il Real Madrid starebbe pensando a Miralem Pjanic per la prossima stagione. Il club spagnolo, stando a quanto riportato quest’oggi da Don Balon, sarebbe alla ricerca di un centrocampista centrale da inserire in rosa per il dopo Modric e lo avrebbe individuato nel classe 1990 della Juventus.