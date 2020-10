Platini: «Pirlo Juventus? Gli chiederei di vincere»

Michel Platini, ex calciatore della Juventus e presidente della FIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare di Andrea Pirlo

«Cosa chiediamo a Pirlo? Io chiederei di vincere le gare. Lui era buono sul campo, Agnelli ha capito chi era buono in campo e gli si chiede di vincere le gare. E non ha bisogno di avere diplomi o 20 anni di professionalità di Coverciano per vincere la gara».