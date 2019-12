Platini: «Sono incorruttibile, Infantino fa di tutto purché non ritorni»

Platini ha dichiarato di non aver mai ceduto alla corruzione, e che per questo motivo proverà a tornare a lavorare nel mondo nel calcio

Platini ha rilasciato un’intervista a Le Figaro parlando della sua condanna e di un eventuale ritorno nel calcio: «La FIFA mi doveva dei soldi e me li ha dati. Mi hanno punito cinque anni dopo e non riesco a capirlo. Io sono incorruttibile, non ho ricevuto nessuna somma che non mi spettasse»

«Infantino, con i suoi seguaci e il TAS, sta facendo di tutto perché non torni nel calcio. Non posso lasciare il potere nelle mani di questi bruti. Non mi arrendo: se riterrò di essere ancora utile per questo mondo, prenderò nuovamente un impegno profondo».