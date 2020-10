Platini: «Il VAR non risolve tutti i problemi, rimango contrario»

Michel Platini torna sulla questione VAR e si professa ancora contrario: ecco le parole dell’ex centrocampista della Juve

Michel Platini, dal Festival dello Sport, è tornato a parlare di VAR. Ecco la sua posizione sulla questione.

«Rimango contrario perché non fa parte della nostra filosofia del gioco e dell’errore, il quale è inevitabilmente incluso nel gioco stesso. Il VAR permette di correggere qualche sbaglio, ma ne provoca altri. Non risolve tutti i problemi. Ad esempio per il fuorigioco è utilissimo, ma per i contrasti o i falli di mano l’arbitro non ne ha bisogno. È il lavoro dell’arbitro vederli. Tuttavia credo che non si tornerà indietro».