Playoff Mondiali, quante stelle si giocano Qatar 2022

Stasera è tempo di verdetti per alcune delle Nazionali impegnate nei Playoff per i Mondiali in Qatar 2022: tante le stelle in campo e che rischiano di restare fuori dalla rassegna iridata.

Ronaldo con il suo Portogallo affronterà la Macedonia del Nord. Duello Lewandowski-Ibra in Polonia Svezia, uno di loro resterà fuori. Negli spareggi in Africa spicca il ritorno tra il Senegal di Mané e l’Egitto di Salah, vittorioso all’andata per 1-0.