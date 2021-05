Il Venezia si è aggiudicato il primo round della finale playoff di Serie B: Cittadella battuto in casa per 1-0

Il Venezia si è aggiudicato il primo round della finale playoff di Serie B. L’1-0 conquistato dalla squadra di Zanetti in casa del Cittadella porta la firma di Di Mariano. Grande attesa per il match di ritorno, che decreterà la terza e ultima promossa in Serie A.