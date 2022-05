Playoff Serie B, Brescia in semifinale col Monza: 3-2 al Perugia per la squadra di Corini che passa solo ai supplementari

Il Brescia soffre per 120′, rimonta per due volte il Perugia e alla fine riescono a guadagnarsi la sfida con il Monza in semifinale Playoff.

Gli umbri illusi prima da Kouan e poi da Matos. Mentre la squadra di Corini hanno prima pareggiato con Pajac su rigore e poi ribaltato il risultato nel secondo supplementare con Ayè e Bianchi