Plusvalenze in Serie A, l’avvocato spiega: «Nell’arco di 3-4 mesi avremo le decisioni»

L’avvocato Pierflippo Capello ha fatto chiarezza sulla situazione plusvalenze sospette in Serie A. Le sue parole

Ospite in collegamento su Sky Sport 24, l’avvocato Pierfilippo Capello ha fatto chiarezza sulla situazione plusvalenze sospette in Serie A emersa in mattinata. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

SITUAZIONE – «La Procura Federale, se ha aperto le indagini, ha 60 giorni per chiudere l’istruttoria o può chiedere una proroga di 30 giorni. Nell’arco di 3/4 mesi avremo le decisioni e vedremo se e chi verrà deferito. Poi ci sarà eventualmente un processo per i soggetti deferiti».