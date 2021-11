Plusvalenze Juventus, ascoltato Morganti: le ultime sull’inchiesta

Plusvalenze Juve: terminata l’audizione di Paolo Morganti. Queste le ultime notizie sull’inchiesta Prisma

Proseguono le audizioni per ascoltare le persone informate sui fatti delle plusvalenze. L’inchiesta Prisma sta proseguendo senza indugi e uno dopo l’altro ascolterà tutti gli interessati.

Dopo Cherubini e Arrivabene ha parlato oggi Paolo Morganti, Head of Football operations della Juventus. Poco più di due ore è durata l’audizione per cercare di capire qualcosa in più da parte della Procura.

