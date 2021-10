Pochettino: «Icardi ha un problema personale. Neymar? Out per qualche giorno»

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia: le sue dichiarazioni

NEYMAR – «Neymar ha sentito dolore all’adduttore da quando è tornato dalla nazionale e dovrà affrontare un periodo di cura di alcuni giorni prima del normale ritorno in gruppo».

ICARDI – «Mauro ha un problema personale, non ha potuto allenarsi oggi. È in lista per domani, vedremo questa notte quando tornerà. Analizzeremo la situazione per vedere se può stare o meno in gruppo».

MESSI – «Siamo molto contenti del processo di inserimento di Messi. Leo si sente sempre più integrato al PSG, ogni giorno sta meglio».