Pochettino istiga Laporta: «Mi piacerebbe allenare Messi»

Mauricio Pochettino torna alla carica per Lionel Messi: ecco le parole dell’allenatore del Paris Saint Germain sul numero 10 del Barcellona

Mauricio Pochettino torna alla carica per Lionel Messi. Queste le parole del tecnico del PSG a RMC che avevano già fatto infuriare Joan Laporta, candidato presidente del Barcellona.

«Il club ha una strategia per migliorare. Se si avesse l’opportunità di allenare Messi sarebbe molto bello, ma se no, non succede nulla. Condividiamo l’amore per Newell’s , indossiamo entrambi quella maglia, abbiamo quel legame. Ma si vedrà, non si sa cosa ci porterà il futuro e se le nostre strade si incroceranno».