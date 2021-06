Calciomercato, spauracchio United: perde Pogba di nuovo a zero?

Ancora incerto il futuro di Paul Pogba al Manchester United, con la Juve che potrebbe pensare di riportarlo a Torino. Le ultime

Rimane incerto il futuro di Paul Pogba, il centrocampista del Manchester United, che sta disuputando l’Europeo con la Francia, potrebbe lasciare la Premier League, sebbene da parte dei Red Devils ci sia la volontà di trattenerlo.

Il francese è corteggiato da tempo dai bianconeri e dal PSG, ma non solo, e la dirigenza del Manchester ora teme di poterlo perdere di nuovo a zero, come successo anni fa quando si trasferì proprio nel club bianconero. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i Red Devils starebbero correndo ai ripari per evitare questa evenienza, cercando di rinnovargli il contratto.

