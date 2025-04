Pogba pronto al ritorno in campo: sorpresa Bundesliga per l’ex Juve?

Paul Pogba scalpita per tornare a giocare: tra le possibili destinazioni del francese ex Juve ci sarebbe anche la Bundesliga, le ultime

Paul Pogba scalpita per tornare protagonista. In queste settimane si sta allenando a Miami, lontano dai riflettori, ma con l’obiettivo chiaro di rimettersi in pista al più presto. Dopo la fine della sua avventura con la Juve, il centrocampista francese si prende il tempo necessario per scegliere con calma la prossima destinazione. «Le offerte non mancano», ha raccontato in un’intervista, «ma voglio fare la scelta giusta, perché questo è un momento cruciale, sia per la mia carriera che per la mia vita».

Nel frattempo, il suo entourage sta sondando il terreno in diversi mercati. Secondo Sky Sport DE, tra i club interessati ci sarebbe anche il Bayern Monaco, pronto a scommettere su di lui con un eventuale contratto legato al rendimento. I bavaresi vedono in Pogba non solo un possibile rinforzo in campo, ma anche una figura utile in chiave immagine e marketing. Ma la Germania non è l’unica ipotesi: all’orizzonte restano anche Spagna, Francia, MLS e Arabia Saudita.