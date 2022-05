Pogba Juve, continua il pressing bianconero: così il ritorno si avvera

Pogba Juve, avanti tutta! Così può concretizzarsi il ritorno a Torino del francese: le ultime sulla trattativa tra le parti

La Juventus continua a sognare il grande ritorno a Torino di Paul Pogba. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle possibili cifre dell’operazione che i bianconeri stanno per mettere in piedi.

La volontà del giocatore sarà importante, però affinché il matrimonio si celebri serve un sacrificio da parte sua. La Juventus potrà spingersi fino a 7,5 milioni di euro aggiungendo sostanziosi bonus che permetterebbero a Pogba di arrivare in doppia cifra per le prossime tre stagioni.