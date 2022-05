Pogba Juve, dalla Francia: ancora non c’è nessun accordo

Pogba Juve, dalla Francia rilanciano: non c’è ancora nessun accordo tra i bianconeri e il centrocampista francese

L’accordo tra Pogba e la Juve non è stato ancora raggiunto. A riferirlo è Tanzi di RMC, secondo cui non ci sono sarebbero stati grandi progressi dall’ultimo incontro avvenuto tra l’avvocato del francese e i bianconeri il 16 maggio.

La Juve, comunque, non molla la presa e conta di riuscire a chiudere in tempi previ per il ritorno del centrocampista del Manchester United a Torino.

