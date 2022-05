Pogba Juve, due pericoli sulla strada del ritorno: ecco quali

Pogba Juve: bianconeri in pole, ma ci sono anche due pericoli sulla strada del ritorno del francese in bianconero

Tuttosport fa il punto della situazione sulla pista Pogba–Juventus. Il club bianconero è sempre in pole per la firma a parametro zero del francese (offerta da 8 milioni più bonus), ma non mancano i pericoli.

Il PSG può garantire una proposta di circa 3/4 milioni superiore e il Real Madrid sarebbe tornato alla carica dopo aver perso Mbappé. Un altro ostacolo potrà essere rappresentato da Zidane, in caso di arrivo del francese sulla panchina del PSG. Pogba, però, è sempre più allettato dal ritorno a Torino, riferisce il quotidiano.